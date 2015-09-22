Скандал вокруг Volkswagen: после США претензии предъявила Южная Корея

Скандал вокруг Volkswagen, признавшей ранее факт мошенничества при прохождении тестов на выбросы дизельных двигателей в США, получил развитие во вторник: Южная Корея сообщила, что проведет собственное расследование, а французский министр призвал к аналогичной проверке в ЕС, пишет Рейтер.

Акции германского автоконцерна упали на новый трехлетний минимум после 19-процентного обвала в понедельник, когда компания согласилась с тем, что использовала программное обеспечение, которое давало американским регуляторам неверную информацию о количестве вредных выбросов.

Крупнейшему европейскому автопроизводителю грозит в США штраф до $18 миллиардов, а также коллективные иски со стороны покупателей и удар по репутации. Американские регуляторы подозревают, что VW дезинформировал их больше года.

Во вторник на фоне скандала в США французский министр финансов Мишель Сапен сказал, что ЕС необходимо провести собственное расследование.

"Это должно быть сделано на европейском уровне. Мы - европейский рынок с европейскими правилами. Их надо соблюдать. И они были нарушены в США", - сказал Сапен радиостанции Europe 1, предложив распространить расследование и на французские компании.

Тем временем, замглавы министерства окружающей среды Южной Кореи сообщил, что в стране будут проверены три модели VW и Audi с дизельными двигателями, всего 4-5 тысяч автомобилей. По итогам проверки будет принято решение об их отзыве.

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В среду обсудить возникший кризис должен комитет наблюдательного совета Volkswagen. В полном составе совет должен собраться в пятницу, чтобы продлить контракт с гендиректором Мартином Винтеркорном до конца 2018 года.

"Я уверен, что в конечном счете будут последствия для персонала, в этом нет сомнений", - сказал радиостанции Deutschlandfunk член набсовета Олаф Лиес во вторник.

Некоторые аналитики считают, что Винтеркорну, недавно пережившему конфликт с теперь уже бывшим председателем набсовета Фердинандом Пихом, придется уйти.

Volkswagen сократит прогноз прибыли в текущем году из-за того, что направит в третьем квартале 6,5 миллиарда евро на покрытие возможных расходов в связи со скандалом в США и других странах, сообщила компания во вторник.