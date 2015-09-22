Министерство еще не определилось, как применять санкции к российским транспортным компаниям

Министерство инфраструктуры Украины до сих пор не определило порядок применения вступивших в силу с 22 сентября санкций в отношении российских транспортных предприятий.

Об этом 21 сентября сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский на встрече с журналистами.

"Если можно, я сейчас это не буду комментировать, мы внутри закончим расширенное обсуждение и потом я прокомментирую. Наша позиция – это должно быть взвешенное решение, все должны понимать и владеть полной информацией для того, чтобы принять взвешенное политическое решение", - сказал Пивоварский, не раскрыв деталей практической реализации таких мер.

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Как сообщал УНИАН, 22 сентября вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются около 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

В частности, в полный список лиц и компаний, относительно которых Украина ввела санкции, попали российские авиационные, судостроительные и грузовые компании, осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки в Украину.

Ранее бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава в эфире одного из телеканалов заявил, что в случае, если из-за санкций украинское авиапространство закроется для российских компаний, государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" будет терять ежегодно 150 миллионов долларов.

Кроме того, ранее президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручили авиационным властям Украины усилить контроль за возможным перемещением российских самолетов в Сирию и закрыть воздушное пространство для российских самолетов, доставляющих туда вооружение и войска.