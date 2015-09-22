"Укрзализныця" заявляет, что не осуществляет грузоперевозки в аннексированный Крым

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") заявляет, что не осуществляет перевозку грузов на территорию временно оккупированного Крыма, а перевозит грузы лишь до расположенных на материковой части страны контрольных пунктов въезда и выезда на полуостров.

«Укрзализныця» в своей деятельности руководствуется исключительно действующим законодательством Украины, не обеспечивает перевозки грузов на территорию временно оккупированного Крыма, а только перевозит грузы в пункты, определенные законодательством», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, «Укрзализныця» перевозит грузы только до контрольного пункта въезда на временно оккупированный полуостров - станцию Вадим в Херсонской области, контролируемую таможенниками и пограничниками.

В этой связи информация в СМИ о том, что входящее в Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа предприятие «Крымский титан» продолжает получать сырье и вывозить продукцию с помощью украинской железной дороги, является некорректной, заявили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что «Крымский титан», который с марта 2015 года имеет другое юридическое название - «Юкрейниан Кемикал Продактс» - и зарегистрировано в Киеве, имеет собственной подъездной путь, а для подачи вагонов и пересечения административной границы Украины использует собственный локомотив после осуществления таможенного оформления прохождения пограничного контроля.

Как сообщал УНИАН, в связи с мерами безопасности в конце декабря 2014 года «Укрзализныця» прекратила движение поездов в Крым, ограничив их маршрут до континентальных станций Новоалексеевка и Херсон.