"Укравтодор" пока не смог найти акционера для строительства первой платной дороги

Конкурсные заявки обоих претендентов - украинской компании "Украинские транспортные магистрали" и французской Bouygues на строительство первой в Украине концессионной дороги Львов - Краковец не соответствуют условиям концессионного конкурса, сообщила пресс-служба "Укравтодора".

"Конкурсные заявки обоих претендентов на участие в первом в Украине концессионном проекте, предусматривающем строительство и эксплуатацию новой автомобильной дороги Львов - Краковец, не соответствуют условиям концессионного конкурса. Такой вывод сделали члены конкурсной межведомственной комиссии в ходе очередного заседания", - говориться в сообщении.

Как отметили представители "Укравтодора", при рассмотрении заявлений комиссия обнаружила, что ни одна из компаний не может обеспечить финансирование работ по строительству дороги ни за счет собственных, ни за счет привлеченных средств.

"Основной проблемой для них стало соблюдение финансовой части конкурсных условий, а именно - предоставление подтверждения от финансового учреждения с кредитным рейтингом не ниже ААА их способности финансировать проект на уровне 85%", - отметили в "Укравтодоре".

В сообщении также отмечается, что начальник отдела международного сотрудничества и инвестиций "Укравтодора" Лилия Горбатюк сообщила, что для реализации проекта необходимо пересмотреть ранее утвержденные правительством условия конкурса.

"Считаю, что условия концессионного конкурса, согласованные заинтересованными ведомствами и утвержденные Кабинетом Министров Украины, необходимо дополнительно проанализировать и найти компромиссное решение по его финансированию, для того, чтобы условия были приемлемыми как для инвесторов, так и для государства", - цитирует пресс-служба Горбатюк.

Она также добавила, что другие компании, проявившие в начале года интерес к реализации данного проекта, просили перенести конкурс на 2016 год или отсрочить его реализацию до улучшения экономической ситуации в Украине.

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Как сообщал УНИАН, в конце мая текущего года "Укравтодор" объявил конкурс на строительство первой в Украине концессионной дороги Львов - Краковец. Кроме того, Кабинет Министров Украины уже выделил 26,614 млн грн на строительство участка автомобильной дороги, который будет подъездом от границы с Польшей до этой дороги.

По словам министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского, строительство первой в Украине концессионной дороги может обойтись инвесторам в сумму от 350 до 500 миллионов долларов. По его данным, реализацией данного инфраструктурного проекта интересовалось 8 компаний, из них 6 – иностранные и 2 – украинские.

Проект строительства концессионной дороги Львов - Краковец был представлен еще 16 лет назад и неоднократно поднимался предыдущими правительствами, но из-за отсутствия финансирования так и не был реализован.