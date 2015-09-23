Санкции против авиакомпаний РФ: летать в Украину можно, но транзит запрещен

Санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны и утвержденные Указом президента Украины в отношении ряд граждан и предприятий Российской Федерации, включая российские авиакомпании, касаются запрета на транзит и полеты российских авиакомпаний через Украину, однако не касаются прямых рейсов в и из Украины.

Об этом говорится в заявлении крупнейшего в Украине международного аэропорта «Борисполь».

«Возможные санкции в отношении российских авиакомпаний будут касаться только пролета через территорию Украины и не касаются рейсов в/из Украины, а также транзитных пассажиров. Расписание полетов авиакомпаний в/из аэропорта ГП МА «Борисполь» не изменился», - цитирует пресс-служба аэропорта и.о. генерального директора аэропорта Евгения Дыхнэ.

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Как сообщал УНИАН, 16 сентября президент Украины подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.