Мининфраструктуры хочет выделить до 100 миллионов евро на ремонт дорог в западных областях

Министерство инфраструктуры намерено выделить до 100 миллионов евро по кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на ремонт дорог Н-09 "Мукачево - Ивано-Франковск - Львов" и Н-13 "Львов - Самбор - Ужгород", сообщила пресс-служба министерства.

"Экономия средств возникла из-за изменения структуры проекта, курсовой разницы, а также высокой конкуренции на открытых тендерах, что позволило заключить договоры подряда на меньшие суммы, чем ожидалось", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что на прошлой неделе "Укравтодор" обратился в Министерство финансов с просьбой инициировать перед ЕБРР процедуру внесения изменений в кредитное соглашение для скорейшего начала проведения ремонтно-строительных работ на указанных участках автомобильных дорог.

Также сообщается, что дорога Н-09 является стратегической транзитной магистралью, обеспечивающей транспортное сообщение со Словакией, Венгрией, Румынией и Польшей, а ремонт дороги Н-13 позволит создать кольцевую систему дорог вокруг туристических и рекреационных мест Карпатского региона.

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Как сообщал УНИАН, ранее в "Укравтодоре" сообщили, что Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк профинансируют капитальный ремонт автомобильной дороги Киев – Знаменка в границах Киевской области стоимостью 57,24 миллиона евро.

В сентябре в Министерстве инфраструктуры также сообщили о намерении до конца 2015 года получить финансирование от Всемирного банка в размере 560 миллионов долларов на ремонт украинских дорог.

В целом в госбюджете на 2015 год на финансирование дорожного хозяйства заложено 25,5 миллиарда гривень, из них около 3,4 миллиарда гривень будет потрачено на ремонт и строительство дорожной сети, остальная сумма будет направлена на погашение долговых обязательств "Укравтодора".