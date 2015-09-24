Планы Путина по космодрому "Восточный" сорваны: запуск "Союза" переносится

Обещанный Роскосмосом и вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, во исполнение указа Владимира Путина, запуск ракеты «Союз» со строящегося в Амурской области космодрома Восточный 25 декабря 2015 года с большой вероятностью не состоится, пишут «Газета.Ru» со ссылкой на источников в космической отрасли России.

«Отставание началось гораздо раньше и по всему фронту. И хотя горячие головы говорили, что сделают все, чтобы успеть к сроку, там не все в порядке со строительными вопросами. К сожалению, а точнее, к счастью, у нас есть определенные нормы и правила, которые мы должны выполнить, прежде чем принять технику, дать разрешение на запуск, провести автономные испытания», — считает источник.

Читайте такжеРоссия из-за кризиса значительно урежет расходы на космос«Думаю, в ближайшее время огласят, что произойдет сдвиг запуска на 2–3–4 месяца», — сказал он.

Спешка и желание осуществить запуск первой ракеты в 2015 году связаны с желанием любыми средствами исполнить указ Владимира Путина, утверждает член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Андрей Ионин. «Безусловно, надо выполнять решение президента от 6 ноября 2007 года. Там было указано: первый пуск — 2015 год. Думаю, это абсолютно ненужная спешка, не понимаю мотивы тех людей, которые настаивают на сохранении этой даты», — сказал Ионин.