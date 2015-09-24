"Укрзализныця" закрыла путь в Украину вагонам российской компании, которая попала под санкции

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в связи со вступлением в силу с 22 сентября санкций в отношении ряда граждан и предприятий Российской Федерации, включая российские транспортные компании, приняла решение о выведении из территории страны более 3,5 тыс. грузовых полувагонов собственности "Первой грузовой компании" (ПГК) и ее "дочки" "ПГК в Украине" и запрете их приема в страну.

Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя правления создаваемого на базе «Укрзализныци» публичного акционерного общества «Украинская железная дорога» Александр Завгородний.

«На грузопотоке это никак не отразится, потому что сегодня под санкции попали две компании – «Первая грузовая компания» и «Первая грузовая компания в Украине», они по состоянию на вчерашний день имели на территории Украины 3676 груженых и порожних полувагонов. Принято решение, что все эти вагоны выгружаются и в порожнем состоянии отправляются за пределы Украины, дальше на территории Украины они не принимаются», - сказал Завгородний.

При этом, отвечая на вопрос, как данный запрет отразится на транзитном грузопотоке по территории Украины, глава «Укрзализныци» не исключил, что транзит может осуществлять другая компания, не попавшая в санкционный список.

«Появится другая компания, которая не попала в санкционный список, и которая будет возить этот транзит. Могу сказать, что пока не видно на данном этапе, кто успел подхватить данный объем, но то, что сегодня проходит выгрузка российских полувагонов и отправка за рубеж, это факт», - подчеркнул он.

Стоит отметить, что Министерство инфраструктуры Украины до сих пор официально не сообщило о практической реализации санкций в отношении российских транспортных предприятий.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

В частности, в полный список лиц и компаний, относительно которых Украина ввела санкции, попали российские авиационные, судостроительные и грузовые компании, осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки в Украину.

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Справка УНИАН. ПГК - крупнейший в РФ оператор железнодорожных перевозок. Помимо России оператор работает в Украине и Казахстане, имеет совместное предприятие с железными дорогами Финляндии. Компания входит в UCL Rail - железнодорожный дивизион группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding) Владимира Лисина. Группе принадлежит около 200 тыс. вагонов различных типов, большая часть из них - полувагоны.

«ПГК в Украине» было создано в 2008 году. Компания эксплуатирует более 5 тыс. вагонов ПГК, а также располагает собственным парком в 495 полувагонов и 110 цистерн. Среди клиентов — более 50 компаний угольно-металлургической, строительной, химической и других отраслей, 20% из которых ведущие отраслевые предприятия Украины.