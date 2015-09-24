"Укрзализныця" хочет повысить тарифы на грузоперевозки в этом году

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") планирует до конца текущего года повысить тарифы на грузовые перевозки железнодорожным транспортом.

Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя правления создаваемого на базе "Укрзализныци" публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" Александр Завгородний.

По словам Завгороднего, необходимость в повышении тарифов обусловлена тем, что темпы роста цен на продукцию, которую потребляет отрасль (электроэнергию, дизтопливо, запчасти для ремонта, элементы строения пути) и уровень инфляции значительно опережают темпы роста тарифов на грузоперевозки и создают диспропорцию между ценами на продукцию и грузовым тарифом.

Он также отметил, что повышение тарифов на проезд в пассажирских поездах в этом году не предусматривается.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский констатировал, что непродуманность сегодняшних тарифов на перевозки ж/д транспортом вынудила предприятия перевести часть своих грузов на автотранспортные перевозки.

В конце февраля 2015 года "Укрзализныця" инициировала очередное повышение тарифов на грузоперевозки на 25% в связи с резким ухудшением экономической ситуации в стране. Предложение было одобрено Министерством инфраструктуры, однако в конце мая Государственная регуляторная служба Украины отказалась регистрировать проект приказа о повышении тарифов на грузовые перевозки на 25% в этом году.

"Укрзализныця" уже неоднократно повышала тарифы на грузоперевозки. Так, с 1 февраля 2015 года были повышены тарифы на перевозку грузов на 30%. В конце июля 2014 года "Укрзализныця" проиндексировала тарифы на 12,5%.