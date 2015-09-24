"Укравтодор" ликвидировал "Автомобильные дороги Украины"

Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") выдало приказ о ликвидации государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины".

Согласно сообщению компании "Автомобильные дороги Украины" в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующий приказ "Укравтодора" поступил 22 сентября 2015 года.

"Согласно приказу, с целью повышения эффективности управления дорожным хозяйством Украины ... во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 10.07.2015 прекращается ГАК "Автомобильные дороги Украины" путем ликвидации", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении также отмечается, что согласно финансовым результатам предприятия за 2014 год, "Автомобильные дороги Украины" не имеет достаточного объема активов для расчета по обязательствам компании, а также отсутствует сумма, которая могла бы остаться после удовлетворения требований кредиторов и выплачена акционеру, которым выступает "Укравтодор".

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации "Автомобильные дороги Украины" 8 июля этого года.

В этом году Министерство инфраструктуры начало процесс децентрализации системы управления дорожным хозяйством, что предполагает передачу дорог местного значения в управление местным органам власти. Кроме того, министерство намерено лишить "Укравтодор" функций исполнителя и контролера, оставив ему лишь полномочия выступать заказчиком строительства дороги.