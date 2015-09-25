Иран отказался покупать российские Sukhoi Superjet 100 - СМИ

Иран отказался от планов покупки российских самолетов Sukhoi Superjet 100 для обновления своего авиапарка, сообщает Прайм со ссылкой на иранские СМИ.

Министр дорог и городского строительства ИРИ Аббас Ахмад Ахунди заявил газете, что никаких переговоров с российской авиакомпанией Тегеран не вел, но уже прошли переговоры с Airbus и Boeing.

"Мы достигли предварительной договоренности с ведущими авиапроизводителями", - сказал министр. Он отметил, что как только ядерное соглашение с мировыми державами вступит в силу, авиационная отрасль Ирана выйдет из-под санкций.

Отмечается, что 23 сентября глава Иранской организации авиационной промышленности (IAIO) Манушехра Мантеки говорил о том, что иранская делегация провела в Москве ряд встреч, на которых велись переговоры о лизинге двух самолетов Superjet 100.

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Издание подчеркивает, что министр транспорта РФ Максим Соколов в середине июля говорил о том, что Москва и Тегеран ведут переговоры о поставке Тегерану пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100.