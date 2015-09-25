Кабмин запретил российским авиакомпаниям летать в Украину

Кабинет министров Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины принял решение запретить полеты российских авиакомпаний, в первую очередь «Аэрофлота» и «Трансаэро», в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных.

Как сообщили в пресс-службе правительства, соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Арсений Яценюк на совещании в правительстве.

Ранее Кабмин на официальной странице в социальной сети Twitter анонсировал принятие дополнительных санкций в отношении российских компаний.

«В соответствии с решениями СНБОУ правительство принимает решение о запрете полетов российских авиакомпаний, в первую очередь «Аэрофлота» и «Трансаэро», в Украину, – цитирует Яценюка пресс-служба. – Кабмин также запретил транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российскую военную живую силу».

Премьер поручил сообщить о соответствующем решении российской стороне: «Нечего делать российским самолетам с российскими триколорами в украинских аэропортах».

Как сообщал УНИАН, 16 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

Следом Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») заявило, что планирует разработать регламенты и процедуры обслуживания авиапространства. Однако, как подчеркнули в «Украэрорухе», необходимые решения будут выработаны, приняты и внедрены после официальных указаний Государственной авиационной службы.