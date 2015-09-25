Российские авиакомпании из санкционного списка не смогут летать в Украину с 25 октября

Российские авиакомпании, которые попали под санкции в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, не смогут летать в Украину с 25 октября 2015 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на Государственную авиационную службу.

"Во исполнение указа президента Украины №549/2015 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября 2015 ''О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"» и по поручению премьер-министра Арсения Яценюка Государственная авиационная служба Украины начала информировать российские авиакомпании, попавшие в санкционный список, о том, что им не будут выданы разрешения на выполнение рейсов в украинские города с начала зимней навигации 2015/2016 г. (25.10.2015)", - говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что российские компании будут проинформированы о данном решении до конца дня.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабинет министров Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны принял решение запретить полеты российских авиакомпаний, в первую очередь «Аэрофлота» и «Трансаэро», в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных.

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16 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.