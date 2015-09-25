УЗ вручила ордена "За мужество" пострадавшим на нефтебазе под Киевом пожарным

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, 24 сентября первый заместитель начальника Юго-Западной железной дороги Виталий Крючков вручил ордена «За мужество» III степени пожарным Юго-Западной магистрали, пострадавшим вследствие тушения пожара на этой нефтебазе.

«Награды от президента Украины Петра Порошенко получили Леонид Шевчук, Петр Сизонюк. Евгений Шевчук, который погиб при тушении пожара, награжден посмертно. Все они - работники пожарного поезда станции Казатин обособленного подразделения военизированной охраны Юго-Западной железной дороги», - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 9 июня 2015 года в результате взрыва нефтепродуктов на территории нефтебазы «Бытремстройматериалы» произошел групповой несчастный случай с работниками пожарного поезда станции Казатин Казатинского отряда ведомственной военизированной охраны Юго-Западной магистрали.

Так, Сизонюк получил термические ожоги 60% поверхности тела, Леонид Шевчук получил термические ожоги около 15% поверхности кожи, а Евгений Шевчук погиб в результате действия повышенных температур.

В сообщении отмечается, что Юго-Западная железная дорога и профсоюзный комитет выделили более 240 тыс. грн на лечение и реабилитацию пострадавших.

Кроме того, была выплачена материальная помощь семье погибшего пожарного в размере более 40 тыс. грн.

Кроме того, летом правительственная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации приняла решение о выплате одноразовой денежной помощи из резервного фонда государственного бюджета. В частности, семья погибшего пожарного получит 200 тыс. грн, а пострадавшие получат по 70 тыс. грн.

Министерство инфраструктуры Украины и «Укрзализныця» предоставили соответствующие расчеты объема средств в Министерство экономического развития и торговли, которые необходимы для оформления материальной помощи пострадавшим и семьям погибших, а также на возмещение расходов, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации.

Указанное министерство подготовило проект соответствующего распоряжения Кабинета министров Украины, затем Министерство инфраструктуры согласовало данный проект правительственного распоряжения, который сейчас находится на согласовании в Министерстве финансов.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Киевской области продолжался с 8 по 17 июня. По официальным данным, в результате пожара погибли 5 человек, еще 15 пострадали.

По данным Министерства внутренних дел, в результате пожара государству нанесено 12 млрд грн ущерба. По факту пожара было возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины, а по факту гибели людей во время пожара – по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

12 июня глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в рамках уголовного производства, открытого по факту пожара на нефтебазе в Киевской области с сопровождавшей его гибелью людей, задержан фактический руководитель нефтебазы, заместитель директора компании "Укртрансойл" Юрий Шквира. Также, по его словам, к уголовной ответственности привлекается главный инженер Юрий Южанин, который отвечал за охрану труда и эксплуатацию нефтехранилищ.