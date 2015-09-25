Москва обещает зеркальный ответ на запрет полетов в Украину

В результате ответных мер авиасообщение между Украиной и Российской Федерацией может быть фактически остановлено.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, комментируя решение украинских властей о запрете полетов в Украину самолетов российских авиакомпаний.

«Из средств массовой информации сегодня нам стало известно о намерении правительства Яценюка запретить полеты авиакомпаний «Аэрофлот» и «Трансаэро» на территорию Украины. Если эти намерения будут реализованы в реальные документы авиавластей Украины, которые закроют воздушное пространство для российских компаний, то российские власти будут вынуждены принять зеркальные меры», - сказал Соколов.

«Мы понимаем, что это фактически приведет к остановке воздушного сообщения между странами. И пострадают от этого, в первую очередь, граждане Украины. Но, подчеркну, что в сложившейся обстановке к этому шагу российскую сторону вынуждают действия украинских властей», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабинет министров Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны принял решение запретить полеты российских авиакомпаний, в первую очередь «Аэрофлота» и «Трансаэро», в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных.

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Пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на Государственную авиационную службу сообщила, что российские авиакомпании, которые попали под санкции в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, не смогут летать в Украину с 25 октября 2015 года.

16 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.