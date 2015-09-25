Из-за украинских санкций авиакомпаниям России станет невыгодно летать в Молдову

Украинские санкции приведут к прекращению полетов российских авиакомпаний в Молдову.

Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун.

"Когда Украина введет санкции для российских авиакомпаний, нам придется распрощаться с Молдовой. Лететь в Молдову в облет Украины экономически невыгодно. Если облет Украины в Европу и Турцию занимает 40 минут, то, чтобы долететь до Молдовы в облет, придется потратить как минимум полтора часа, это лишних полторы тысячи км. Сейчас для нас это очень ощутимый вопрос, пассажиропоток приличный. Хотя молдавские авиакомпании будут, конечно, рады", - сказал он.

Ранее Тасун заявлял, что российские авиакомпании могут потерять несколько десятков миллионов долларов из-за украинских санкций.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабинет министров Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны принял решение запретить полеты российских авиакомпаний, в первую очередь «Аэрофлота» и «Трансаэро», в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных.

Пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на Государственную авиационную службу сообщила, что российские авиакомпании, которые попали под санкции в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, не смогут летать в Украину с 25 октября 2015 года.

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16 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.