Российский "Аэрофлот" готовится возвращать пассажирам деньги за билеты в Украину

В «Аэрофлоте» пообещали вернуть пассажирам стоимость билетов в Украину после получения официального уведомления от украинских властей о запрете полетов в Украину самолетов российской компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Аэрофлот» не получал официального уведомления о приостановке полетов от авиационных властей Украины. Согласно международным авиационным правилам, запретить полеты в страну могут только авиационные власти этого государства. Как только и если «Аэрофлот» получит официальное уведомление от авиационных властей Украины об отмене рейсов, компания оповестит об этом своих пассажиров и разъяснит правила возврата денежных средств за ранее приобретенные авиабилеты», - сказал собеседник агентства.

«Аэрофлот» в начале сентября поглотил авиакомпанию «Трансаэро».

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабинет министров Украины, в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны, принял решение запретить полеты российских авиакомпаний, в первую очередь «Аэрофлота» и «Трансаэро», в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных.

Сегодня в Госавиаслужбе сообщили, что российские авиакомпании, которые попали под санкции в соответствии с решением СНБО, не смогут летать в Украину с 25 октября 2015 года.

16 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение СНБО от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.