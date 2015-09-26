Российский "Аэрофлот" отменил четыре рейса в Украину

Российская государственная авиакомпания "Аэрофлот" отменила сразу четыре рейса в Украину и в обратном направлении.

Это произошло после того, как вчера Кабмин расширил санкции и запретил этой компании полеты в Украину. В частности, как отмечается на электронных табло аэропортов, сегодня и завтра три рейса отменены в Харьков, еще один – в Одессу.

Официального объяснения от "Аэрофлота" на его сайте нет.

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Как сообщал УНИАН, 25 сентябр Кабинет министров Украины, в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны, принял решение запретить полеты российских авиакомпаний, в первую очередь «Аэрофлота» и «Трансаэро», в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных.

В Госавиаслужбе сообщили, что российские авиакомпании, которые попали под санкции в соответствии с решением СНБО, не смогут летать в Украину с 25 октября 2015 года.

16 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение СНБО от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.