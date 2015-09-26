Стало известно, во сколько обойдется железная дорога России в обход Украины

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это стратегический проект, в сжатые сроки - до конца 2017 года - нам предстоит построить 122 км двухпутной электрифицированной железной дороги, пять электроподстанций, 60 км внешнего захода по электроснабжению», - сказал он.

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На этом участке работают подразделения РЖД - 100-процентная дочерняя компания «Росжелдорстрой», а также железнодорожные войска России.

Общая стоимость проекта под ключ составит более 50 млрд руб (22 млрд грн), отметил Тони.

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Железная дорога будет способна пропускать как пассажирские поезда, так и грузовые составы. «Естественно, все это делается с новейшими российскими нормами, то есть трасса будет полностью безопасной», - сказал он.