Зеркальные меры: Россия намерена ввести санкции против двух украинских авиакомпаний

Об этом в субботу в эфире телеканала "Россия 1" сообщил министр транспорта Максим Соколов, передает "ТАСС".

"Естественно, российские авиационные власти предпримут абсолютно зеркальные меры. Мы на сегодняшний день еще не получили официальных разъяснений или официальных запретов от Украины, но как только мы их получим, мы введем ответные меры и две украинские авиакомпании также не будут допущены к полетам на территорию России", - заявил глава Минтранса РФ.

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Как сообщал УНИАН, 25 сентября Кабинет министров Украины, в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны, принял решение запретить полеты российских авиакомпаний, в первую очередь «Аэрофлота» и «Трансаэро», в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных.

В Госавиаслужбе сообщили, что российские авиакомпании, которые попали под санкции в соответствии с решением СНБО, не смогут летать в Украину с 25 октября 2015 года.

16 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение СНБО от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.