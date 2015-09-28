Действующая власть не способна реприватизировать "Укртелеком" - экс-глава Фонда госимущества

Действующая власть не способна сейчас реприватизировать одну из крупнейших украинских телекоммуникационных компаний "Укртелеком", которой владеет СКМ Рината Ахметова. Такое мнение высказал журналисту УНИАН экс-глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр Бондарь.

"Действующая власть не способна это сделать (реприватизировать "Укртелеком" - УНИАН)", - сказал он.

При этом Бондарь отметил, что неоднократно говорил о том, что "Укртелеком" нужно вернуть государству, так как его владелец не выполнил обязательства о передаче в госсобственность сети специального назначения.

"Я давно говорил, что это объект, который нужно возвращать в государственную собственность, так как нарушены условия приватизации", - добавил он

Кроме того, экс-глава ФГИУ считает, что в будущем "Укртелеком" нужно продавать на открытом и прозрачном конкурсе, но при этом он выразил сомнения в решении этого вопроса в ближайшее время.

"Безусловно, нужно повторно продавать. Продавать нужно на открытом прозрачном конкурсе, а не так, как он продавался при Януковиче. Но я не думаю, что повторная продажа "Укртелекома" будет в ближайшее время проведена открыто и прозрачно", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, на заседании 16 сентября Специальная контрольная комиссия Верховной Рады по приватизации во главе с Борисом Филатовым призвала Кабинет министров инициировать процедуру банкротства "Укртелекома", что позволит ввести внешнее руководство в компанию и вернуть ее в госсобственность.

Комиссия поручила главе Фонда госимущества Игорю Билоусу провести служебное расследование относительно соблюдения требований действующего законодательства должностными лицами ФГИУ во время приватизации "Укртелекома".

Кроме того, Комиссия предложила Кабинету министров отменить свое распоряжение от 12 октября 2010 года №1948-р, которым были согласованы условия проведения конкурса по продаже пакета акций ПАО "Укртелеком".

Комиссия также призвала Государственную фискальную службу провести проверку финансовой деятельности "Укртелекома" и "ЕСУ", основной акционер "Укртелекома", на предмет законности операций, которые привели к ухудшению экономического состояния оператора.

В свою очередь, на заседании Спецкомиссии Билоус сообщил, что вернуть "Укртелеком" назад будет сложно как в финансовом, так и в юридическом плане.

Также в интервью журналу "Фокус" он сказал, что если сейчас забрать "Укртелеком" и вернуть Ахметову деньги, а затем выставить повторно на продажу, то это нанесёт государству прямой убыток в десятки миллионов долларов.

Справка УНИАН. "Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания предоставляет услуги связи более 7 миллионов абонентов фиксированной телефонии и услуги скоростного интернета для более 1,6 миллиона клиентов. Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ).