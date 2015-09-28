"Укрзализныця" назначила на октябрь 8 дополнительных поездов

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в западном направлении «Укрзализныця» назначила поезда: №238/237 Одесса – Львов, который будет отправляться из Одессы 2, 9 октября, а в обратном направлении 4, 11 октября; №249/250 Киев – Черновцы, который будет отправляться из столицы 2 октября, а в обратном направлении 4 октября; №207/207 Киев – Ужгород, который будет отправляться из Киева 2, 9, 16 октября, а из Ужгорода - 4, 11, 18 октября; №259/219 Киев – Ивано-Франковск, который будет отправляться из Киева 2, 9, 16 октября и обратно - 4, 11, 18 октября.

Кроме того, «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда в южном направлении, в частности, №209/210 Киев - Николаев, который будет отправляться из Киева 2 октября, обратно - 4 октября; №271/272 Харьков - Одесса, который будет отправляться из Харькова 2 октября, а обратно - 4 октября.

Кроме того, в восточном направлении ведомство назначило поезд №207/208 Харьков – Артемовск, который будет отправляться из Харькова и Артемовска со 2 по 23 октября по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Также назначены дополнительные рейсы круглогодичных поездов: №86/88-85/87 Львов, Ковель – Новоалексеевка, который будет отправляться из Львова и Ковеля 2, 4 октября, а из Новоалексеевки - 3, 5 октября; №686/686 Одесса - Измаил, который будет отправляться из Одессы и Измаила с 3 по 31 октября по средам и субботам.

Кроме того, в состав круглогодичного поезда №24/23 Одесса – Москва – Одесса «Укрзализныця» дополнительно включила пять прицепных вагонов Одесса – Киев, которые будут отправляться из Одессы 2, 4 октября, а из столицы - 3, 5 октября.

Кроме того, согласно сообщению пресс-службы Южной железной дороги, «Укрзализныця» назначила дополнительный ночной пассажирский поезд №409/410 Харьков – Лисичанск, который будет курсировать ежедневно, начиная с 1 октября.

Также, по информации пресс-службы, «Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы двухгруппного фирменного регионального поезда №790/788-789/787 Киев - Кировоград, Черкассы формирования Южной магистрали, который будет курсировать ежедневно, начиная с 1 октября.

В сообщении отмечается, что билеты на дополнительные поезда и дополнительные рейсы круглогодичных поездов можно приобрести в железнодорожных кассах и через онлайн-сервис "Укрзализныци".

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Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») введет в действие 13 декабря 2015 года новый график движения поездов на 2015/2016 годы.