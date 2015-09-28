Медведев поручил готовить санкции против украинских авиакомпаний

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минтрансу рассмотреть вопрос введения ответных ограничительных мер в отношении украинских авиакомпаний, сообщила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, передает РИА Новости.

"Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение Минтрансу рассмотреть вопрос о введении ответных ограничительных мер в отношении украинских авиакомпаний", - сказала журналистам Тимакова.

Напомним, ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что российские власти примут зеркальные меры на запрет полетов в Украину.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 сентября, Госавиаслужба разослала российским авиакомпаниям, которые попали под санкции в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, предупреждения о запрете полетов в Украину с 25 октября 2015 года.

25 сентября Кабинет министров Украины принял решение запретить полеты российских авиакомпаний, в первую очередь "Аэрофлота" и "Трансаэро", в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных.

Позже в Министерстве инфраструктуры сообщили, что запрет на полеты российских авиакомпаний из санкционного списка начнет действовать с 25 октября текущего года.

16 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.