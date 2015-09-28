"Аэрофлот" сообщил об уведомлении от Украины о запрете полетов с 25 октября

Об этом сообщил официальный представитель "Аэрофлота", передает РИА "Новости".

По его словам, авиакомпания получила письмо от авиаслужб Украины о введении в действие запрета на полеты с зимнего расписания ИАТА, начинающегося с 25 октября.

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Как сообщал УНИАН, 25 сентября Кабинет министров Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны принял решение запретитьполеты российских авиакомпаний, в первую очередь "Аэрофлота" и "Трансаэро", в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных. Позже в Министерстве инфраструктуры сообщили, что запрет на полеты российских авиакомпаний из санкционного списка начнет действовать с 25 октября текущего года.

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16 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.