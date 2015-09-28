"Укрзализныця" уже 9 месяцев не перевозит пассажиров и грузы в аннексированный Крым

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") заявляет, что с конца декабря 2014 года и до настоящего времени не осуществляет перевозок грузов и пассажиров на территорию временно оккупированного Крыма, а перевозит грузы лишь до расположенных на материковой части страны контрольных пунктов въезда и выезда на полуостров, а пассажиров – до пограничных станций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Укрзализныця» с 26 декабря 2014 года не осуществляет перевозок грузов и пассажиров в Крым… В своей деятельности «Укрзализныця» руководствуется действующим законодательством Украины и выполняет все нормативные документы и правительственные решения. Одним из таких решений является прекращение железнодорожного сообщения с Крымом», - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что «Укрзализныця» приняла такие ограничительные меры в соответствии с конвенцией ЦЗМ 14/2249 от 26 декабря 2014 года о прекращении грузовых перевозок между АР Крым и материковой частью Украины и конвенцией ЦЗМ 14/113 от 17 августа 2015 года об ограничении перевозок грузов до контрольного пункта «Вадим», информация о которых размещена на официальном сайте «Укрзализныци».

В сообщении отмечается, что прекращение железнодорожного сообщения с декабря прошлого года подтвердил отчет Совета бизнес-омбудсмена за июль этого года «Отдельные проблемы предпринимательской деятельности, которые непосредственно связаны с военными действиями на востоке Украины и аннексией АР Крым».

Как доказательство пресс-служба приводит цитату из вышеупомянутого отчета о том, что «решение о приостановлении транспортного сообщения между АР Крым и материковой Украиной было принято «Укрзализныцей» в 2014 году».

Как сообщал УНИАН, в соответствии с мерами безопасности в конце декабря 2014 года «Укрзализныця» прекратила движение пассажирских поездов в Крым, ограничив их маршрут до континентальных станций Новоалексеевка и Херсон, а также движение грузовых поездов, ограничив их маршрут до контрольных пунктов въезда и выезда с указанной территории, находящихся на материковой части Украины.