"Укрзализныця": перекрытие ж/д путей к "Крымскому титану" не отразится на работе ведомства

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

"Плиты перекрытия находятся на путях, которые не относятся к структуре "Укрзализныци", которая работает в правовом поле, на основании предписаний и конвенций. Указанное перекрытие пути не влияет на работу "Укрзализныци", - сообщили в пресс-службе.

В частности, несколькими часами ранее заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала АТR Айдер Муждабаев сообщил на своей странице в сети Facebook, что сегодня в полдень в районе села Червоный Чабан Херсонской области активисты крымского Майдана заблокировали железную дорогу, ведущую к заводу "Крымский титан".

«На пути положены и два больших бетонных блока и противотанковый ёж», - написал он, и в доказательство тому разместил на своей странице соответствующие фотографии.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с мерами безопасности в конце декабря 2014 года «Укрзализныця» прекратила движение пассажирских поездов в Крым, ограничив их маршрут до континентальных станций Новоалексеевка и Херсон, а также движение грузовых поездов, ограничив их маршрут до контрольных пунктов въезда и выезда с указанной территории, находящихся на материковой части Украины.

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В «Укрзализныце» отметили, что «Крымский титан», который с марта 2015 года имеет другое юридическое название - Ukrainian Chemical Products - и зарегистрировано в Киеве, имеет собственный подъездной путь, а для подачи вагонов и пересечения административной границы Украины использует собственный локомотив после осуществления таможенного оформления прохождения пограничного контроля.