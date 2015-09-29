Россия закроет небо для украинских авиакомпаний с 25 октября

Российская Федерация в качестве «зеркальной меры» вводит с 25 октября текущего года запрет на полеты украинских авиакомпаний в города Российской Федерации.

Как сообщается на сайте Министерства транспорта РФ, российские авиавласти намерены в ближайшее время уведомить украинских перевозчиков о принятых решениях.

«В соответствии с поручением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, Минтранс России дал указание Федеральному агентству воздушного транспорта (Росавиации - УНИАН) направить авиакомпаниям Украины, совершающим или планирующим совершать перелеты в пункты назначения на территории Российской Федерации, уведомления о прекращении использования воздушного пространства России с 25 октября, - говорится в сообщении. - Данная мера станет ответной, зеркальной на сообщение Госавиаслужбы Украины, которая 28 сентября в одностороннем порядке оповестила ряд российских авиаперевозчиков о том, что с начала зимней навигации, а именно с 25 октября, вводит запрет на выполнение авиаперелетов между Россией и Украиной».

Как сообщал УНИАН, 28 сентября Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) разослала российским авиакомпаниям, которые попали под санкции в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, предупреждения о запрете полетов в Украину с 25 октября 2015 года.

25 сентября Кабинет министров Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны принял решение запретить полеты российских авиакомпаний, в первую очередь "Аэрофлота" и "Трансаэро", в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных. Позже в Министерстве инфраструктуры сообщили, что запрет на полеты российских авиакомпаний из санкционного списка начнет действовать с 25 октября текущего года.

16 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.