Санкции в действии: "Укрзализниця" наложила табу на вагоны санкционной российской компании

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, "Укрзализныця" ввела конвенционные ограничения в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины со дня официального опубликования указа президента Украины №549/2015 – с 22 сентября 2015 года.

«Грузы, которые до введения запрета уже были приняты к перевозке, доставляются до грузополучателей с целью высвобождения инфраструктуры. После этого пустые вагоны отправляются к станциям ОАО "РЖД", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, на территории Украины во время введения запрета находилось около 4100 вагонов в оперировании "Первой грузовой компании" и ее «дочки». По состоянию на 29 сентября их осталось 472 ранее груженых и 1913 порожних.

В сообщении отмечается, что объемы перевозок в вагонах ПГК и дочернего предприятия были незначительными. В частности, в январе-августе 2015 года во внутреннем сообщении, экспортных, импортных и транзитных грузов в вагонах собственности "ПГК в Украине" было перевезено 1,21 млн тонн, что составило 0,5% общего объема грузоперевозок; в вагонах "ПГК" перевозилось 324,3 тыс. тонн грузов или 0,1% общего объема грузоперевозок.

По информации «Укрзализныци», основными пользователями вагонов ПГК являлись металлургические предприятия. Кроме того, ими пользовались Николаевский глиноземный завод, отправители щебеночной продукции Полонского горного комбината, компания "Юнигран" и другие.

«Для перевозки грузов отправители привлекут вагоны других собственников», - подытожили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" в связи со вступлением в силу с 22 сентября санкций в отношении ряда граждан и предприятий Российской Федерации, включая российские транспортные компании, приняла решение о выведении из территории страны более 3,5 тыс. грузовых полувагонов собственности "Первой грузовой компании" (ПГК) и ее "дочки" - "ПГК в Украине" и запрете их приема в страну.

Исполняющий обязанности председателя правления создаваемого на базе «Укрзализныци» публичного акционерного общества «Украинская железная дорога» Александр Завгородний не исключил, что транзит может осуществлять другая компания, не попавшая в санкционный список.

16 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

В частности, в полный список лиц и компаний, относительно которых Украина ввела санкции, попали российские авиационные, судостроительные и грузовые компании, осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки в Украину.

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Справка УНИАН. ПГК - крупнейший в РФ оператор железнодорожных перевозок. Помимо России оператор работает в Украине и Казахстане, имеет совместное предприятие с железными дорогами Финляндии. Компания входит в UCL Rail - железнодорожный дивизион группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding) Владимира Лисина. Группе принадлежит около 200 тыс. вагонов различных типов, большая часть из них - полувагоны.

«ПГК в Украине» было создано в 2008 году. Компания эксплуатирует более 5 тыс. вагонов ПГК, а также располагает собственным парком в 495 полувагонов и 110 цистерн. Среди клиентов — более 50 компаний угольно-металлургической, строительной, химической и других отраслей, 20% из которых ведущие отраслевые предприятия Украины.