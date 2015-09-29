Крупнейший авиаперевозчик Украины получил уведомление о запрете полетов в Россию

Крупнейший авиаперевозчик Украины авиакомпания «Международные авиалинии Украины» получила официальное уведомление от Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации (Росавиации) о запрете полетов в города РФ с 25 октября текущего года.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая, письмо подписано заместителем главы ведомства Константином Маховым.

«В связи с запретом, введенным Государственной авиационной службой Украины на выполнение российскими авиакомпаниями регулярных полетов в/из Украины в сезон расписания ИАТА ''зима 2015/2016'', а именно с 25.10.2015, уведомляем: в соответствии с решением Министерства транспорта Российской Федерации, принятом на основании положений соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта от 12.01.1994, разрешение на выполнение вашей авиакомпанией регулярных полетов в/из России в сезоне расписания ИАТА ''зима 2015/2016'' предоставлено не будет до момента отмены запрета на выполнение полетов в/из Украины для российских авиакомпаний», - приводит пресс-служба МАУ текст телеграммы.

Напомним, Российская Федерация в качестве «зеркальной меры» вводит с 25 октября текущего года запрет на полеты украинских авиакомпаний в города РФ. В свою очередь МАУ назвала решение российских авиавластей неприемлемым и непонятным.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) разослала российским авиакомпаниям, которые попали под санкции в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, предупреждения о запрете полетов в Украину с 25 октября 2015 года.

25 сентября Кабинет министров Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны принял решение запретить полеты российских авиакомпаний, в первую очередь "Аэрофлота" и "Трансаэро", в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных. Позже в Министерстве инфраструктуры сообщили, что запрет на полеты российских авиакомпаний из санкционного списка начнет действовать с 25 октября текущего года.

16 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.