Росавиация назвала условия, при которых отменит запрет для авиакомпаний Украины на полеты в РФ

Об этом "ТАСС" сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Запрет будет действовать до тех пор, пока решение украинских властей в отношении российских авиакомпаний не будет отменено", - сообщили в пресс-службе.

Так, Росавиация уведомила авиакомпании Украины о введении запрета на полеты в Россию с 25 октября 2015 года.

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"По поручению Минтранса России, руководствуясь положениями соглашения о воздушном сообщении между Россией и Украиной, Федеральное агентство воздушного транспорта уведомило украинские авиакомпании, совершающие или планирующие совершать рейсы на территорию России, о введении запрета на выполнение полетов в/из России с 25 октября с.г.", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) разослала российским авиакомпаниям, которые попали под санкции в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, предупреждения о запрете полетов в Украину с 25 октября 2015 года.

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25 сентября Кабинет министров Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны принял решение запретить полеты российских авиакомпаний, в первую очередь "Аэрофлота" и "Трансаэро", в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных. Позже в Министерстве инфраструктуры сообщили, что запрет на полеты российских авиакомпаний из санкционного списка начнет действовать с 25 октября текущего года.

16 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.