МАУ вернет деньги пассажирам, купившим билеты на рейсы в Россию на период после 24 октября

Крупнейший авиаперевозчик Украины авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приняла решение вернуть деньги пассажирам, купившим билеты на рейсы в города Российской Федерации, запланированные на даты после 24 октября, в связи с введением запрета на полеты украинских компаний в Россию с 25 октября.

Об этом УНИАН сообщила корпоративный пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая.

"Компания проведет возврат стоимости перевозки в соответствии с условиями применения тарифа, если запланированная перевозка должна была завершиться до 24 октября 2015 года включительно, – сказала Сацкая. – Также мы произведем полный возврат стоимости перевозки, независимо от условий применения тарифа, включая аэропортовые, топливные и прочие сборы, за исключением сервисного сбора, если перевозка должна была начаться после 24 октября 2015 года".

Сацкая сообщила, что МАУ вернет стоимость так называемых "неиспользованных участков" полета, если перевозка должна была завершиться после 24 октября, и по запросу пассажира перебронирует билеты в/из России на более раннюю дату, предшествующую дате запрета на выполнение полетов - без дополнительного сервисного сбора и прочих доплат.

"По желанию пассажира в случае транзитной перевозки из/в РФ через Киев в другие страны МАУ разрешит использование авиабилета без участка Киев – пункт в РФ или в обратном направлении, – отметила Сацкая. – Также по желанию пассажира МАУ разрешит замену авиабилета из/в РФ в Киев и в обратном направлении на вылет в Киев из Минска, Риги, Вильнюса или Хельсинки или в обратном направлении без доплат".

Кроме того, по запросу пассажира и при наличии технической возможности МАУ осуществит пересадку пассажира на альтернативные маршруты в/из РФ через другие страны, подчеркнула Сацкая.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 сентября, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" получила официальное уведомление от Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации (Росавиации) о запрете полетов в города РФ с 25 октября текущего года.