"Укртелеком" может поднять тарифы за пользование городским телефоном

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций "Укртелеком" согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информации, от 2 сентября 2015 года может поднять абонентскую плату за обслуживание домашних телефонов в среднем на 17,5%

Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии.

Согласно сообщению, абонентская плата для городских пользователей может возрасти с нынешних 39,91 гривни до 46,90 гривни. Для сельских и поселковых абонентов – с 31,58 гривни до 37,12 гривни.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе, на сегодняшний день еще нет подтверждения Минюста о регистрации данного решения, которое является обязательным для повышения тарифов.

«Для того, чтобы наше решение вступило в силу – оно должно быть зарегистрировано Министерством юстиции, на сегодняшний день у нас подтверждения о регистрации нет. И с завтрашнего дня они (изменения в тарифах – УНИАН) точно не войдут в силу», - уточнили в пресс-службе Нацкомиссии.

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Как сообщал УНИАН, 16 сентября Специальная контрольная комиссия Верховной Рады по приватизации во главе с Борисом Филатовым призвала Кабинет министров инициировать процедуру банкротства "Укртелекома", что позволит ввести внешнее руководство в компанию и вернуть ее в госсобственность.

Комиссия поручила главе Фонда госимущества Игорю Билоусу провести служебное расследование относительно соблюдения требований действующего законодательства должностными лицами ФГИУ во время приватизации "Укртелекома".

Кроме того, Комиссия предложила Кабинету министров отменить свое распоряжение от 12 октября 2010 года №1948-р, которым были согласованы условия проведения конкурса по продаже пакета акций ПАО "Укртелеком".

Комиссия также призвала Государственную фискальную службу провести проверку финансовой деятельности "Укртелекома" и "ЕСУ", основного акционера "Укртелекома", на предмет законности операций, которые привели к ухудшению экономического состояния оператора.

В свою очередь, на заседании Спецкомиссии Билоус сообщил, что вернуть "Укртелеком" назад будет сложно как в финансовом, так и в юридическом плане.

Также в интервью журналу "Фокус" он сказал, что если сейчас забрать "Укртелеком" и вернуть Ахметову деньги, а затем выставить повторно на продажу, то это нанесёт государству прямой убыток в десятки миллионов долларов.

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Справка УНИАН. "Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания предоставляет услуги связи более 7 миллионов абонентов фиксированной телефонии и услуги скоростного интернета для более 1,6 миллиона клиентов. Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ).