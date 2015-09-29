Frankfurter Allgemeine: Volkswagen - беспомощный и застывший в страхе

Об этом сообщает Хольгер Штельтцнер в своей статье «Volkswagen - беспомощный и застывший в страхе», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Как глобальный концерн может внезапно стать таким беспомощным? Если необходимы доказательства того, что гигантская империя Volkswagen во всем ориентировалась на бывшего босса Винтеркорна, то их обеспечивает оцепенение от страха, которое постигло крупнейшего автопроизводителя в мире, после его побега. Тем не менее, никто не может сказать, что произошло в VW.

Кто пытается что-то узнать в Вольфсбурге, слышит автоответчик, бесконечно повторяющий: программное обеспечение в одиннадцати миллионах автомобилей с двигателем типа EA 189 было подвержено манипуляциям. Обманутый клиент не знает, водит ли он такой автомобиль. Если он спросит своего продавца, тот также не будет этого знать. Но он должен быть осторожен, чтобы не сказать что-то неправильно. Это все, что сообщила дистрибьюторам штаб-квартира.

Потому что так можно разрушить даже остатки доверия, люди сомневаются и не покупают больше дизельные двигатели или автомобили VW, Skoda и Audi. Преступные действия некоторых людей превратились в катастрофу для всей отрасли.

Отрасль идет на дно

Следует напомнить, что отрасль во время кризиса шла на дно, когда лоббисты предъявили политикам самоуверенные требования. Конечно, сейчас их одолевает страх групповых исков и претензий о возмещении ущерба. Но именно представитель концерна открыто пригласил американцев это сделать, сказав, что VW за все заплатит.

Поскольку в противном случае не будет никакой информации, регулирующие органы и прокуратура теперь оказывают давление. Это включает в себя, конечно, также расследование в отношении Винтеркорна по подозрению в мошенничестве при продаже автомобилей с поддельными измерениями выхлопных газов.

Наблюдательный совет не оправдывал преследуемого прокуратурой босса в юридическом смысле, когда он призвал его уйти в отставку, и заявил, что Винтеркорн не знал о манипуляциях.

Это, возможно, преждевременно, но инспекторы могут рассчитывать только на свои актуальные данные. Если они станут умнее во время следствия, Наблюдательный совет может подать дополнительный иск о возмещении ущерба, по закону это даже часто предлагают.

Как мы видели в Siemens, такой подход может превратиться в поливание грязью. Учитывая недостойные разбирательства из-за выплаты истекающего в конце 2016 года контракта Винтеркорна, это грозит также VW.