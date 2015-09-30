Российская авиакомпания S7 прекратила продажу билетов в Украину на рейсы с 25 октября

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя перевозчика.

"В связи с получением письма от авиационных властей Украины о введении запрета на полеты S7 Airlines из Москвы в Киев и Одессу авиакомпания закрыла продажу авиабилетов по этим направлениям с вылетом рейсов с 25 октября 2015 года", — сообщил официальный представитель.

По словам представителя авиакомпании, перевозчик также остановил продажу билетов на рейсы с 25 октября совместной эксплуатации с авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" из Киева в Санкт-Петербург и Калининград.

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Представитель особо подчеркнул, что всем пассажирам авиакомпании S7 Airlines будет полностью возвращена стоимость ранее приобретенных билетов на рейсы с вылетом после 25 октября включительно. "Если один из сегментов перелета оформлен на рейсы после 25 октября, пассажиры также могут вернуть полную стоимость авиабилета", — сообщил официальный представитель авиаперевозчика.

По данным представителей агентств по продаже билетов, авиакомпания S7 продолжала продавать билеты на полеты в Киев до вечера вторника наравне с другим, не попавшим под санкции перевозчиком, — авиакомпанией "ЮТэйр".

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Ранее УНИАН сообщал, что 16 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций против России. В список, принятый Советом национальной безопасности и обороны Украины, вошли 388 физических и более 105 юридических лиц.

В частности, в санкционные списки попали "Аэрофлот" и еще около 20 российских авиакомпаний. Российским перевозчикам частично или полностью запрещены полеты, перевозки и транзит на территории Украины.

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В список попал не только крупнейший российский перевозчик "Аэрофлот" (летает в Киев, Одессу, Харьков), но и три его "дочки" - авиакомпании "Россия", "Донавиа", "Оренбургские авиалинии". В этом же списке вторая по величине авиакомпания России "Трансаэро", совсем недавно перешедшая под операционное управление "Аэрофлота". "Трансаэро" летает в Киев и Одессу.

В документе также фигурируют такие крупные перевозчики, как S7 ("Сибирь", занимает третье место по объемам перевозок) и "Уральские авиалинии" (пятое место по объемам перевозок).