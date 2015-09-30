Украина с сегодняшнего дня отменила спецпошлины на импорт автомобилей

В Украине сегодня, 30 сентября, вступило в силу решение Межведомственной комиссии по международной торговле об отмене спецпошлины на импорт автомобилей.

Данное решение было принято Межведомственной комиссией по международной торговле 10 сентября 2015 года.

Комиссия рассмотрела информацию Минэкономразвития о необходимости отмены спецмер относительно импорта в Украину легковых автомобилей.

"По результатам рассмотрения указанных материалов и руководствуясь положениями договоренности о правилах и процедурах урегулирования споров ВТО, комиссия установила, что нацинтересы Украины требуют отмены спецмер относительно импорта в Украину легковых автомобилей независимо от страны происхождения и экспорта", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2012 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя более 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см. Решение было обнародовано в марте 2013 года, спецпошлины были введены сроком на 3 года.

С 14 апреля 2014 года на легковые автомобили с бензиновыми двигателями объемом 1-1,5 л ставка спецпошлины устанавливалась на уровне 4,31%, а с 14 апреля 2015 года - в два раза меньше, 2,15%. На авто с бензиновыми моторами объемом 1,5-2,2 л с 14 апреля 2014 года ставка составляла 8,63%, а с 14 апреля 2015 года - 4,32%.

На фоне падения украинской экономики и сокращения украинского авторынка данное решение еще больше сократило импорт автомобилей в Украину, вследствие чего украинские автоимпортеры выступили с требованием полной отмены автомобильных спецпошлин.

Кроме того, данное решение также оспорила Япония. 30 октября 2013 года правительство Японии подало запрос во Всемирную торговую организацию на проведение консультаций с правительством Украины по поводу действия специальных пошлин на импорт автомобилей. По мнению японской стороны, Украина не имела достаточных причин для введения спецпошлин, поскольку импорт автомобилей был не критичным и не представлял серьезной угрозы для украинского автопрома. С критикой действий Украины выступили и в Евросоюзе, назвав принятые меры несовместимыми с обязательствами в рамках ВТО.