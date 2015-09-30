Еще один украинский авиаперевозчик получил уведомление о запрете полетов в Россию

Авиакомпания «Днеправиа», базирующаяся в Днепропетровске, получила официальное уведомление от Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации (Росавиации) о запрете полетов в города РФ с 25 октября текущего года.

Как сообщили УНИАН в «Днеправиа», сейчас предприятие готовит запрос российским авиавластям с просьбой пересмотреть это решение.

«Запрет на выполнение полётов от российских авиавластей получили. Подробные комментарии давать пока не готовы, поскольку непонятна правовая обоснованность данного запрета, - сообщили в «Днеправиа». - Авиакомпания готовит запрос к украинским авиационным властям с просьбой проинформировать, будут ли допущены какие-либо другие перевозчики с одной и другой стороны к осуществлению перевозок. А кроме того, авиакомпания готовит запрос к российским авиационным властям с просьбой пересмотреть своё решение, поскольку авиационная компания "Днеправиа" не нарушала договор о воздушных сообщениях между Украиной и РФ, в отличие от российских перевозчиков, выполнявших рейсы в Симферополь, несмотря на запрет украинских авиавластей».

Ранее аналогичный запрет получил крупнейший украинский авиаперевозчик авиакомпания «Международные авиалинии Украины». Также продажу билетов на рейсы в Москву приостановил другой перевозчик – авиакомпания «YanАir»

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация в качестве «зеркальной меры» вводит с 25 октября текущего года запрет на полеты украинских авиакомпаний в города РФ.

Как сообщается на сайте Министерства транспорта РФ, российские авиавласти выразили намерение в ближайшее время уведомить украинских перевозчиков о принятых решениях. В свою очередь МАУ назвала решение российских авиавластей «непонятным».