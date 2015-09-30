Украина не снимет санкции с российских авиакомпаний до освобождения Крыма

Украина не снимет санкций, введенных в отношении российских авиакомпаний, освобождения Крыма и будет всеми возможными способами защищать своих авиаперевозчиков, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Мотивация введения санкций (против авиакомпаний – УНИАН) четкая и понятная. Авиакомпании России незаконно осуществляли полеты на территорию Украины – в Автономную Республику Крым. И такие авиакомпании, включая компанию "Аэрофлот", попали в санкционный список. У нас есть четкая мотивация, почему Украина приняла решение. Не надо было захватывать Крым, вводить войска в Донецк и Луганск, – сказал Яценюк. – Но северные соседи без каких-либо оснований начали угрожать и вводить безосновательные обратные меры против украинских авиакомпаний. А я хочу напомнить, что в международных отношениях ключевой принцип – это принцип взаимности. Поэтому если россияне думают, что они смогут уничтожать наши авиакомпании, у них ничего не должно выйти. Принцип взаимности означает следующее: сколько летает к нам, столько летаем и мы к ним, если ничего иного не определено нашими двусторонними договорами".

При этом Яценюк обратился к министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому с призывом незамедлительно начать переговоры с Россией и пояснить российской стороне суть санкций.

"Надо пояснить нашим северным соседям то, что санкции введены. До того момента, пока Россия не уйдет из Крыма, "Аэрофлот" не может летать. Но выполнять наши двусторонние соглашения о взаимных полетах надо на принципах взаимности. И мы должны защитить собственный рынок и показать, что Украина, аргументированно вводя санкции, будет защищать свои компании и будет защищать свой экономический интерес. И потому прошу провести с ними (с россиянами – УНИАН) неформальные или формальные консультации по этому вопросу", – подчеркнул Яценюк.

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