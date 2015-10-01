Четыре российские авиакомпании потеряют более сотни разрешений на полеты в Украину

Четыре российские компании "Аэрофлот", "Трасаэро", "Россия" и "Сибирь", которые попали под санкции в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, и в связи с запретом полетов в Украину с 25 октября 2015 года, потеряют 106 разрешений на регулярные еженедельные полеты между Украиной и Россией.

Об этом говорится в ответе Государственной авиационной службой Украины (Госавиаслужба) на запрос информагентства УНИАН.

Согласно сообщению, общее количество разрешений, которые были выданы российским авиакомпаниям, включая “Ютэйр”, которая не попала под санкции (не совершала полеты в Крым), на период летней навигации 2015 года составило 135 разрешений.

Согласно предоставленным данным, авиакомпания "Аэрофлот" имела разрешения на 35 еженедельных рейсов по маршруту Москва - Киев и 21 разрешение по маршруту Москва - Одесса. "Трансаэро" - 19 разрешений на полеты Москва - Киев и 9 на маршрут Москва - Одесса. Авиакомпания "Сибирь" получила 14 разрешений на перелеты Москва - Киев, и 1 по маршруту Москва - Одесса.

"Ютэйр" имела 21 разрешение на полеты Москва - Киев, 7 - Москва -Львов и 1 - Сургут - Киев. "Россия" получила 7 разрешений на полеты Санкт-Петербург - Киев.

В тоже время, с украинской стороны разрешения на регулярные полеты в Россию имели три перевозчика - крупнейший украинский авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" (МАУ), "Днеправиа" и "Моторсич".

МАУ получила 13 разрешений на полеты Киев - Москва, 13 на Киев - Санкт-Петербург, 3 на Киев - Калининград, а также 5 на маршрут Одесса - Москва и 3 - Одесса - Санкт-Петербург.

При этом, в Госавиаслужбе не уточнили количество фактически выполненных рейсов.

Кроме того, по данным службы, за период январь-сентябрь 2015 года между Украиной и Россией было выполнено 339 чартерных рейсов украинскими и 885 иностранными авиакомпаниями, из которых доля российских авиакомпаний составила всего 11 рейсов, при этом, 4 в рамках миссии ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Кабинет министров Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины принял решение запретить полеты российских авиакомпаний в Украину (в первую очередь - «Аэрофлота» и «Трансаэро»), а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных. Запрет начинает действовать с 25 октября.

В ответ Российская Федерация в качестве «зеркальной меры» ввела с 25 октября текущего года запрет на полеты украинских авиакомпаний в города Российской Федерации. Уведомление о запрете полетов уже получили три украинские авиакомпании «МАУ», «Днеправиа» и YanAir.