Львовская железная дорога с 5 октября запускает экспресс Львов–Черновцы

Львовская железная дорога с 5 октября назначает курсирование нового дневного скоростного дизель-поезда категории «Региональный экспресс» №701/702 сообщением Львов–Черновцы-Львов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Львовской железной дороги.

Поезд будет курсировать из Львова с 5 октября во все дни недели, кроме среды, из Черновцов – с 6 октября ежедневно, кроме четверга. Расстояние между городами – 267 километров поезд будет преодолевать за 3 часа 30 мин. с остановками на станциях Ходоров, Ивано-Франковск, Коломыя.

Из Львова дизель-поезд будет отправляться в 19:05 и прибывать в Черновцы в 22:35. В обратном направлении, из Черновцов, поезд будет отправляться в 06:14 и прибывать во Львов в 09:45.

Стоимость проезда составит 134 гривни.

Справка УНИАН. В настоящее время железнодорожное сообщение между Львовом с Черновцами обеспечивают поезда №136 Одесса-Черновцы, №608 Львов-Черновцы и №668 Ковель-Львов-Черновцы. Расстояние между станциями они преодолевают от 5 ч 03 мин. до 6 ч 20 мин. Стоимость проезда в этих поездах составляет 67-82 грн в плацкартных вагонах и 115-118 грн - в купейных.

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По результатам конкурсных торгов Львовская железная дорога закупила дизель-поезд серии ДПКр-2, производства ПАО «Крюковский вагоностроительный завод». Дизель-поезд в составе трех вагонов предназначен для перевозки пассажиров на неэлектрифицированных участках железнодорожных путей 1520 мм с эксплуатационной скоростью до 140 км/час. В дизель-поезде есть 283 места для сидения, а также два специально оборудованные места для маломобильных пассажиров. Срок службы вагонов – 40 лет. Поезд имеет герметичные межвагонные переходы, системы климат-контроля, пожаротушения, видеонаблюдения.