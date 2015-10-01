"Укрзализныця" обжалует решение суда об уплате 600 миллионов долга за строительство Дарницкого моста в Киеве

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") считает преждевременным и необоснованным решение Шевченковского райсуда столицы об уплате Юго-Западной железной дорогой (ЮЗЖД) 612 миллионов гривень за строительство моста через Днепр в Киеве (Дарницкий мост) в пользу турецкой компании DOGUS Insaatve Ticaret AS и намерена обжаловать данное решение.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, 17 сентября текущего года Шевченковский районный суд города Киева рассмотрел ходатайство турецкой компании и выдал разрешение на принудительное исполнение на территории Украины арбитражного решения Международного арбитражного суда Международной торговой палаты Швейцарии (Цюрих).

Однако, как отмечают в "Укрзализныце", указанное решение не вступило в законную силу и не является окончательным.

"Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" информирует, что вывод об уплате Юго-Западной железной дорогой 612 миллионов гривень за строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через р. Днепр в Киеве в пользу компании DOGUS Insaatve Ticaret AS (Турция) является преждевременным и не соответствующим действительности… "Укрзализныця" надеется, что апелляционный суд Киева даст надлежащую оценку таким действиям судьи Шевченковского районного суда Киева", - сказано в сообщении.

18 сентября Юго-Западная железная дорога подала апелляционную жалобу на указанное решение Шевченковского райсуда, которая уже принята к производству апелляционным судом Киева. Апелляционный суд, в свою очередь, оценит правомерность выводов суда первой инстанции и даст объективную оценку всем доказательствам, имеющимся в материалах этого дела.

В ведомстве считают сомнительным вывод суда первой инстанции о том, что строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр осуществлялось не для удовлетворения государственных нужд.

В доказательство тому "Укрзализныця" приводит тот факт, что новый мост через Днепр существенно облегчил сообщение между двумя берегами столицы и несколько упростил жизнь автомобилистам Киева, разгрузив в часы пик другие мосты, однако этот факт не был учтен судом.

"Поэтому очевидно, что строительство мостового перехода осуществлялось именно для удовлетворения государственных нужд, а не нужд "Укрзализныци", - отмечает пресс-служба.

Еще более сомнительным, по мнению ведомства, является то, что суд первой инстанции не дал надлежащей оценки тому факту, что Международный арбитражный суд Международной торговой палаты Швейцарии, который принял решение о взыскании с Юго-западной магистрали в пользу турецкой компании денежных средств, не был полномочным судом для рассмотрения любых споров между этими двумя субъектами.

Так, как в договоре от 14 ноября 2004 года, содержащем третейскую оговорку, императивно указано, что арбитражным учреждением стороны определили Международный арбитражный суд Цюриха.

В этой связи, принимая во внимание эти обстоятельства, "Укрзализныця" считает, что решение иностранного суда в принципе не может быть допущено к исполнению в Украине, поскольку Юго-западная железная дорога никогда не предоставляла согласие на рассмотрение споров именно в этом учреждении.

Также в сообщении отмечается, что представители железной дороги во время своего участия в арбитражном разбирательстве постоянно заявляли о том, что Международный арбитражный суд Международной торговой палаты Швейцарии не является компетентным судом для рассмотрения спора в данном случае, и эта позиция украинской стороны изложена в решении международного арбитражного суда.

"Тем более странным является вывод украинского суда первой инстанции о том, что участие Юго-Западной железной дороги в арбитражном разбирательстве является доказательством признания компетенции Международного арбитражного суда Международной торговой палаты Швейцарии", - подчеркивает "Укрзализныця".

Также сообщается, что в соответствии со статьей V. Конвенции о признании и исполнении иностранных арбитражных решений 1958 года, к которой присоединилась Украина, эти два основания являются безусловными для отказа в удовлетворении ходатайства о предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения иностранного суда.

"Также нельзя не отметить то, что в производстве Шевченковского районного суда Киева было аналогичное заявление компании Dogus Insaatve Ticaret A. S. об исполнении этого же решения международного суда, однако Шевченковский суд вместо того, чтобы оставить повторное заявление турецкой компании без рассмотрения, как того требует ст. 207 Гражданского процессуального кодекса Украины, почему-то решил все же рассмотреть ходатайство турецкой стороны по сути", - отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, строительство Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста через Днепр в Киеве началось в июле 2004 года, и планировалось завершить его в 2006 году. Затем эти сроки несколько раз отодвигались. Гензаказчиком строительства Дарницкого моста выступала Юго-Западная железная дорога.

Спор между турецкой компанией и ЮЗЖД возник в июне 2010 года.

По данным СМИ, в ноябре 2004 года ЮЗЖД подписала два аналогичных договора подряда на осуществление строительных работ. Так, первый договор был заключен 14 ноября с турецкой Dogus Insaat ve Ticaret A.S, второй – 16 ноября с компанией "Планета-Мост". В итоге, 15 июня 2010 года Dogus Insaat ve Ticaret A.S обратилась в Международный арбитражный суд с иском о взыскании убытков, в том числе упущенной выгоды.

6 сентября 2013 года Международный арбитражный суд пришел к выводу о действительности дополнительного договора между Dogus Insaat ve Ticaret A.S (Турция) и ЮЗЖД и постановил взыскать с нее сумму в размере приблизительно 26 миллионов долларов.

Так, в 2014 году Международный арбитражный суд Швейцарии рассматривал дело о взыскании с компании Dogus Insaat ve Ticaret A.S 30 миллионов долларов по встречному иску Юго-Западной железной дороги, который был подан в 2012 году, однако Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайство железной дороги и оставил в силе решение Международного арбитражного суда от 6 сентября 2013 года в деле по иску турецкой компании.