Полцарства за авто. Дешевле не будет

В Украине 30 сентября были досрочно отменены специальные пошлины на импорт легковых авто. Решение о их введении принималось Межведомственной комиссией по международной торговле в 2012 году и аргументировалось как государственная мера для поддержки отечественных автопроизводителей, которые, по мнению тогдашнего правительства, фактически «загибались» от ввоза в нашу страну иномарок.

Реально спецпошлины вступили в действие в 2013 году и были установлены только на бензиновые легковушки в размере 6,46% с объемом двигателя от 1 до 1,5 л и 12,95% с объемом двигателя от 1,5 л - 2,2 л. В 2014 и 2015 годах ставки планово снижали в два раза и на момент отмены спецпошлин составляли всего 2,15% и 4,32%, соответственно.

Ожидаемого эффекта от такой защиты украинского автопроизводителя правительство не добилось, что вполне объяснимо. В условиях кризиса и отсутствия платежеспособного спроса внутри страны об экспорте вообще говорить не стоит, отечественное автопроизводство окончательно остановилось. По данным ассоциации «Укравтопром», в августе ни один легковой автомобиль не сошел с конвейера, в целом падение автопроизводства в текущем году уже составило 83%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе корпорации «УкрАвто», владеющей контрольным пакетом акций главного украинского производителя легковых автомобилей Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ), возобновление производства до конца года практически невозможно.

Росту продаж ввод спецпошлин также не поспособствовал. С начала года в Украине было продано всего 26,011 тыс. новых легковушек, а к концу года автоимпортеры ожидают достигнуть отметки 40 тыс. При этом в 2014 году рынок сократился более чем в два раза - до 97 тыс. единиц.

«Сегодня мы видим, что рынок значительно сократился. В 2015 году рынок новых автомобилей составит немногим более 40 тыс. единиц. При этом еще пару лет назад было 200 тыс., а в 2008 году - около 600 тыс.», - отметил директор по маркетингу группы компаний «АИС» Сергей Боровик.

«Роскошь» дешевле не станет

На фоне обвала украинского авторынка на борьбу с налоговым прессингом стали как отечественные автоимпортеры, так и заинтересованные в нашем рынке страны. Главным противником спецпошлин стала Япония. В октябре 2013 года она обратилась во Всемирную торговую организацию с запросом по поводу проведения консультаций с правительством Украины относительно действия специальных пошлин на импорт авто. По мнению японской стороны, Украина не имела достаточных причин для их введения, поскольку импорт автомобилей был не критичным и не представлял серьезной угрозы для украинского автопрома. С критикой торговых мер Украины выступил и Евросоюз, назвав их несовместимыми с обязательствами в рамках ВТО.

Очевидно, приняв во внимание непродуктивность спецпошлин и внешнее давление, Кабмин решил не терять времени и досрочно сбор отменить.

Новость взбудоражила уже давно находящийся в застое украинский авторынок и навеяла надежду потенциальным покупателям на снижение стоимости иномарок. Но эксперты данный энтузиазм не поддерживают - ожидать обвала цен на импортные авто не стоит.

«Не стоит ожидать, как все пишут, что произойдет колоссальное падение цен. Спецпошлины уже были в два раза снижены и сегодня они сократились с 12,95% до 4%. Особенно стоит учитывать тот факт, что увеличивается стоимость новых автомобилей и то, что будет приходить по сертификатам Евро-5», - подчеркнул генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

По его словам, отмена уже и так незначительных спецпошлин - единственная уступка правительства в сфере автоналогов.

«Как импортер, естественно, хотел бы, что бы мы завозили все без налогов. Но я не верю, что президент подпишет петицию об их полной отмене. Представьте себе, что, к примеру, скажут люди, которые покупают импортные лекарства, они также облагаются налогами. Как это: налоги для «жирных» покупателей иномарок отменят, а для больных людей нет? А потом появятся петиции об отмене налогов на одежду, бытовую технику и т.д.», - сказал Назаренко.

Стоит отметить, что помимо спецпошлин на импортные авто, с нового года ожидается отмена 5% дополнительного налога на весь импорт, кроме критического.

Между тем, не стоит ожидать резкого снижения цен на авто, несмотря на наличие на складах автоимпортеров автомобилей с уже уплаченной спецпошлиной, а также на фоне постоянных скачков курса национальной валюты, считает Боровик.

«Сегодня на складах у дилеров есть запасы на полтора-три месяца, практически до конца года. За парк, который импортировался ранее, уже уплачена спецпошлина, она сидит в цене и никуда не денется. Второй момент - курс гривни, который постоянно скачет в пределах 5-10%», - пояснил ситуацию Боровик.

Эксперты сходятся во мнении, что запрет на ввоз в Украину с начала 2016 года автомобилей, которые не отвечают экологическим требованиям стандарта Евро-5, то есть, старше 5 лет, согласно подписанному соглашению об ассоциации с ЕС, только поднимет цену на иномарки.

«С начала нового года в Украине будет Евро-5. Сегодня большинство импортируемых в Украину авто это - Евро-4. Европа уже живет по стандартам Евро-6 и специально для Украины никто не будет возобновлять производство по стандартам Евро-5. То есть, сам факт перехода на автомобили с Евро-4 на Евро-5 существенно увеличит цены на новые автомобили с 2016 года», - подчеркнул Боровик.

По мнению Назаренко, существует еще один риск - бюджетные потери от отмены спецпошлин правительство может легко компенсировать, увеличив акциз на ввоз транспорта.

«Акциз – внутренний налог Украины. В отличие от пошлин, ВТО его даже не рассматривает. И акциз Украина может повышать безнаказанно хоть еще в 100 раз. Увы, здесь ВТО будет бессильна", - пояснил Назаренко.

Ожидания на 2016 год

Введение с нового года уже упомянутого европейского эко-сертификата вызовет не только рост цен на новые авто, но и ударит и по ввозу в Украину б/у автомобилей.

«С подписанием соглашения с ЕС Украина взяла на себя обязательства, что с 1 января следующего года в нашу страну будет запрещен ввоз автомобилей, которые не соответствуют экологическим стандартам Евро-5, - сказал Назаренко. - В соглашении с ЕС мы подписали эти условия, и отменить данный закон мы уже не можем».

При этом эксперты отмечают, что уже действующий в Украине сертификат Евро-4, введенный в Евросоюзе в 2005 году, никем не придерживается, государство фактически не контролирует процесс.

Украина на сегодня занимает предпоследнее место в мире по среднему возрасту авто с почти «раритетным» показателем в 21,5 года. Хуже дела обстоят только на Кубе. При системном игнорировании эко-норм и отсутствии платежеспособного спроса на новые авто эксперты не исключают дальнейшего старения украинского автопарка.

«Если посмотреть на структуру украинского автопарка, который насчитывает 9 млн автомобилей, то активный парк, до 6 лет, то это - только 1 млн. Если говорить об автопарке возрастом 7-10 лет - это еще 2 млн, и основная часть — автомобили старше 11 лет. Старый автомобиль - неэкологический, неэкономичный и небезопасный транспорт. Сложилась парадоксальная ситуация – при общем росте парка авто средний возраст автомобиля тоже растет», - констатировал Боровик.

По мнению автоимпортеров, помимо потерь бюджета от теневых схем завоза б/у авто, которые, по приблизительным оценкам, составляют порядка 17 млн долл. в месяц, подержанные автомобили являются источником повышенной смертности на дорогах.

«Цифра, которая мало озвучивается, - у нас в год в дорожно-транспортных происшествиях гибнут более 5 тыс. человек. При этом ГАИ не ведет статистику, какие авто, какого возраста попадали в ДТП. То есть, даже нет понимания, что старый автопарк приводит к такому большому количеству смертей», - подчеркнул Боровик, добавив, что старые автомобили не имеют привычных на сегодняшний день подушек безопасности и не проектировались с учетом безопасности пешеходов.

Вместе с тем, эксперты прогнозируют, что уже в конце 2015 года и в 2016 году отечественный авторынок незначительно оживится.

«Я предвижу два момента, которые могут увеличить продажи. Первое – чисто психологический фактор, часть людей ожидала отмены спецпошлин. Второе – такие субъективные моменты, как реализация урожая аграриями. И еще надо не забывать мелкие факторы, как конец года, когда, к примеру, юрфирмы могут направлять аккумулированную прибыль на обновление автопарка вместо уплаты налога на прибыль, что называется «оптимизацией налогообложения», - прокомментировал ситуацию Назаренко, добавив, что относительно предыдущих периодов по результатам осени продажи на украинском авторынке увеличатся.

По прогнозу Боровика, автоимпортеры завершат год на отметке 40 тысяч авто, в следующем году стоит ожидать 20% повышения продаж.

«Наши ожидания от 2016 года: если будет обещанный курс - на уровне 23 грн за доллар, рост ВВП до 2%, то мы видим рынок 45-50 тыс. против 40 тыс. единиц в этом году», - сказал Боровик.

Не решенным остается вопрос введения транспортного налога на роскошные авто. Минфин уже признал неэффективность данной меры, поскольку не имеет административного аппарата для контроля его уплаты, в результате сбор игнорируют более трети автомобилистов.

Несмотря на это, Минфин снова презентовал несколько сомнительных инициатив, в частности, введение налога на все автомобили и увеличение уже существующего для авто стоимостью более 1 млн грн. Но под давлением общественности и участников авторынка ведомство пока от затеи отступилось. Правда, у министерства есть и другие идеи - заменить действующий транспортный налог на объем двигателя налогом на автомобили класса «люкс», которые будут ограничены списком из 10-15 автобрендов. Но какие именно марки пострадают от этой меры, пока не известно.

Владислав Швец (УНИАН)