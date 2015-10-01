ФГИ считает нецелесообразным проводить реприватизацию телекомгиганта Ахметова

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) считает нецелесообразным проводить реприватизацию одного из крупнейших телекоммуникационных операторов в Украине "Укртелекома", который принадлежит СКМ Рината Ахметова, так как это может негативно отразиться на бюджете страны. Об этом сообщила пресс-служба фонда со ссылкой на главу ФГИУ Игоря Билоуса.

"Глава фонда уверен, что экономически возможное отчуждение "Укртелекома" может ударить по бюджету страны. Собственнику нужно будет вернуть больше 10 миллиардов гривень, которых в бюджете нет, а продать новому собственнику за такие деньги уже не получится, учитывая нынешнее состояние рынка", - отметила пресс-служба.

Также в фонде сообщили, что, согласно распоряжению Кабинета министров, ФГИУ в 2014 году провел проверку условий договора купли-продажи "Укртелекома" и не выявил фактов нарушения договорных условий.

"По требованию одной из сторон договор купли-продажи может быть расторгнут или признан недействительным по решению суда в случае невыполнения другой стороной обязательств, предусмотренных договором, в определенные сроки", - добавили во ФГИУ.

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Как сообщал УНИАН, по словам экс-главы ФГИУ Александра Бондаря, действующая власть не способна сейчас реприватизировать "Укртелеком". По его мнению, в будущем "Укртелеком" нужно продавать на открытом и прозрачном конкурсе. При этом Бондарь выразил сомнения в возможности решения этого вопроса в ближайшее время.

Ранее на заседании 16 сентября Специальная контрольная комиссия Верховной Рады по приватизации во главе с Борисом Филатовым призвала Кабинет министров инициировать процедуру банкротства "Укртелекома", что позволит ввести внешнее руководство в компанию и вернуть ее в госсобственность.

Комиссия поручила главе Фонда госимущества Игорю Билоусу провести служебное расследование относительно соблюдения требований действующего законодательства должностными лицами ФГИУ во время приватизации "Укртелекома".

Также выступающий на заседании Спецкомиссии депутат Игорь Лапин, являвшийся докладчиком по этому вопросу, сообщил, что собственник "Укртелекома" не выполнил взятые обязательства по передаче в госсобственность выделенной телекоммуникационной сети специального назначения.

Осенью 2014 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и ряда приближенных к ним лиц, которые подозревались в организации по корыстным мотивам финансирования за счет государственного бюджета выполнения работ по строительству выделенной сети спецсвязи. По данным прокуратуры, сумма незаконного финансирования составила 220 миллионов гривень, тогда как согласно условиям договора купли-продажи указанные работы должны были осуществляться исключительно за счет покупателя – ООО "ЕСУ".

Кроме того, во время проверки "Укртелекома" Фондом госимущества в 2014 году главой ФГИУ был Дмитрий Парфененко, который во время правления Януковича руководил муниципальным имуществом Киева. Также его деятельность ряд СМИ связывает с интересами бизнесмена Вадима Новинского, который является бизнес-партнером Ахметова.

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Справка УНИАН. В октябре 2010 года Фонд госимущества объявил конкурс по приватизации 92,79% акций "Укртелекома" по стартовой цене 10,5 миллиардов гривень. На него была подана только одна заявка – от ООО "ЕСУ", украинской "дочки" австрийской компании EPIC.

В марте 2011 года между ФГИУ и "ЕСУ" был подписан договор о продаже.

Летом 2013 года СКМ и EPIC подписали договор купли-продажи 100% акций компании UA Тelecominvest Limited, которой принадлежат 100% ООО "ЕСУ", в свою очередь, владеющего 92,79% акций "Укртелекома".