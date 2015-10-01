РЖД с 30 октября введет запрет на эксплуатацию вагонов "Укррефтранса" на территории РФ

Российские железные дороги (РЖД) намерены с 30 октября этого года ввести запрет на эксплуатацию вагонов ГП "Украинский государственный центр железнодорожных рефрижераторных перевозок "Укррефтранс" (г. Фастов) на территории Российской Федерации.

В пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины УНИАН сообщили, что Минтранс РФ поручил РЖД ввести запрет на эксплуатацию вагонов украинской госкомпании "Укррефтранс", в связи с чем РЖД направили соответствующую телеграмму украинской стороне, получение которой подтвердило транспортное ведомство Украины.

В пресс-службе также добавили, что причина данного запрета в телеграмме РЖД не указывается, однако, стоит отметить, что решение о его введении было принято после того, как Украина запретила эксплуатировать на своей территории вагоны двух российских компаний.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" в связи со вступлением в силу с 22 сентября санкций в отношении ряда граждан и предприятий Российской Федерации, включая российские транспортные компании, приняла решение о выведении с территории страны более 3,5 тысяч грузовых полувагонов собственности "Первой грузовой компании" (ПГК) и ее "дочки" - "ПГК в Украине" и запрете их приема в страну.

Исполняющий обязанности председателя правления создаваемого на базе "Укрзализныци" публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" Александр Завгородний не исключил, что транзит может осуществлять другая компания, не попавшая в санкционный список.

16 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

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Справка УНИАН. "Укррефтранс" начал функционировать в системе "Укрзализныци" с 1 января 1997 года. Он был создан на базе объединения рефрижераторных вагонных депо Фастов Юго-западной железной дороги, Синельниково Приднепровской железной дороги, Каховка Одесской железной дороги и Тернополь Львовской железной дороги.