Украина начислила летавшим в Крым российским авиакомпаниям штрафов на 646 миллионов гривень

Украина по состоянию на 1 октября текущего года начислила российским авиакомпаниям, осуществлявшим полеты в оккупированный Крым, штрафных санкций в общем объеме 646 миллионов гривень, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

"По фактам нарушения воздушного пространства над Крымом российскими авиакомпаниями на 1 октября 2015 года составлено протоколов 4 750 штук на общую сумму 646 миллионов гривень. Оплачено в госбюджет: 00 гривень 00 копеек", - написал Петухов.

25 сентября Кабинет министров Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины принял решение запретить полеты российских авиакомпаний, в первую очередь "Аэрофлота" и "Трансаэро", в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных. Запрет начинает действовать с 25 октября.

При этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что Украина не снимет санкций, введенных в отношении российских авиакомпаний, до момента освобождения Крыма и будет всеми возможными способами защищать своих авиаперевозчиков.

В ответ Российская Федерация в качестве "зеркальной меры" ввела с 25 октября текущего года запрет на полеты украинских авиакомпаний в города Российской Федерации. Уведомление о запрете полетов уже получили три украинские авиакомпании "МАУ", "Днеправиа" и YanAir.