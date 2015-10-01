Украинские дороги готовы к зимней эксплуатации всего на треть - "Укравтодор"

Автомобильные дороги общего пользования, а также дорожные предприятия и организации готовы к эксплуатации и работе в осенне-зимний период только на треть, сообщила пресс-служба Госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") со ссылкой на начальника управления эксплуатационного содержания дорог и безопасности движения "Укравтодора" Олега Федоренко.

По его словам, на сегодняшний день дорожные предприятия и организации имеют в наличии только 331 тысяча тонн песка и 40 тысяч тонн технической соли, что составляет всего 37% и 30% от необходимой потребности.

"На первые заморозки этих запасов хватит, однако по нормативным показателям до начала зимы их должно быть как минимум втрое больше", - цитирует пресс-служба слова чиновника.

Также в сообщении отмечается, что для подготовки дорожного хозяйства Украины до зимнего периода у дорожников есть максимум один месяц, однако отсутствие необходимого финансирования не позволяет осуществить заготовку соли, фрикционных и горюче-смазочных материалов, а также провести ремонт техники.

"Дефицит средств объясняется просто: львиная доля финансового ресурса - 1,8 миллиарда гривень из предусмотренных в госбюджете на этот год 2,6 миллиарда гривень - было направлено на ликвидацию дефектов дорожного покрытия", - говорится в сообщении.

При этом, по словам Федоренко, решить проблему с подготовкой к зимнему периоду можно за 1,6 миллиарда гривень, которые должны поступить на счета ведомства в ближайшие четыре месяца.

Он также отметил, что с начала года дорожники ликвидировали только чуть более половины ям на дорогах.

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Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2015 год на финансирование дорожного хозяйства заложено 25,5 миллиарда гривень, из них около 3,4 миллиарда гривень будет потрачено на ремонт и строительство дорожной сети, остальная сумма будет направлена на погашение долговых обязательств "Укравтодора". Кроме того, Министерство инфраструктуры рассчитывает на создание в следующем году специального дорожного фонда, что позволит собрать на ремонт дорог около 40 миллиардов гривень. По словам руководства Мининфраструктуры, дорожный фонд будет формироваться за счет топливного акциза, платы за проезд грузового транспорта весом более 12 тонн и штрафов за перегруз автомобилей.

Также в сентябре президент подписал закон о финансировании ремонта дорог в четырех областях Украины за счет таможенных сборов. Согласно документу, 50% от суммы перевыполнения ежемесячных индикативных показателей поступлений таможенных платежей, которые будут взиматься при таможенном оформлении товаров на территориях Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областей, будут направляться в специальные фонды соответствующих областных бюджетов в порядке, установленном Кабинетом министров.