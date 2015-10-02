Совет ЕС утвердил новые правила, которые отменяют плату за роуминг
Совет Европейского союза 1 октября формально утвердил новые правила, которые упраздняют с середины 2017 года плату за роуминг внутри ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.
Постановление было принято в первом чтении без обсуждения на заседании министров стран Евросоюза, курирующих вопросы торговли, экономики и инноваций.
Европейский парламент, согласно ожиданиям, должен одобрить текст документа на пленарном заседании в конце октября. Это будет означать конец процедуры во втором чтении.
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Новые положения вступят в силу через три дня после опубликования в Официальном журнале ЕС. Вероятно, это состоится в ноябре.
Ранее УНИАН сообщал, что в странах Европейского Союза с июня 2017 года будет отменена оплата за роуминг. Во время путешествия по странам ЕС граждане будут платить за свой мобильный телефон столько, сколько в своей собственной стране.