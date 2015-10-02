Продажи новых легковых автомобилей в Украине рухнули на 60%

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-сентябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года сократились на 60% - до 30,387 тысячи единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

Согласно сообщению, в сентябре продажи новых легковых автомобилей по сравнению с сентябрем прошлого года уменьшились почти на 25% - до 4,376 тысячи единиц.

Пятый месяц подряд наиболее популярным брендом среди украинских автовладельцев стала Toyota с показателем 512 проданных автомобилей, что относительно сентября прошлого года меньше на 47%.

Вторую позицию на рынке заняла французская марка Renault с проданными 392 автомобилями. При этом по сравнению с прошлогодним результатом спрос на Renault вырос на 8%.

Третье место заняли автомобили Запорожского автомобильного завода, в августе второй раз за год остановившего производство. Продажи ЗАЗ в сентябре по сравнению с сентябрем 2014 года сократились на 13% - до 378 авто.

На четвертом месте автомобили Ford, продажи которых увеличились на 4% - до 246 штук.

Замыкает ТОП-5 сентября Skoda с результатом 234 проданный автомобиль, что на 20% меньше показателя продаж в сентябре прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-августе текущего года упали на 63% - до 26,011 тысячи штук. При этом в августе продажи новых легковых автомобилей по сравнению с августом прошлого года сократились на 46% - до 3,464 тысячи единиц, а относительно июля - на 35%.

По итогам 2014 года объем продаж новых легковых автомобилей в Украине сократился по сравнению с 2013 годом в 2,2 раза – до 97,02 тысячи штук.