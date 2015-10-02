Киев требует от Москвы официально разъяснить причины санкций против украинских авиакомпаний

Государственная авиационная служба Украины 1 октября направила в Федеральное агентство воздушного транспорта Российской Федерации (Росавиацию) письмо с требованием разъяснить причины введения российской стороной санкций против украинских авиакомпаний, а также с просьбой уточнить количество подпавших под них украинских авиаперевозчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский на брифинге.

"Госавиаслужба направила вчера письмо российской авиаслужбе, где мы спрашиваем у них, на основании чего вводится запрет, какое количество украинских авиакомпаний под него подпадает. Надеюсь к концу сегодняшнего дня получить ответ от российских коллег Госавиаслужбы", - сказал он.

Пивоварский напомнил, что Украина ввела санкции против российских авиакомпаний, так как они незаконно осуществляли полеты на территорию оккупированного Россией Крыма, которые были запрещены еще в 2014 году.

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Как сообщал УНИАН, 25 сентября Кабинет министров Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны принял решение запретить полеты российских авиакомпаний, в первую очередь "Аэрофлота" и "Трансаэро", в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных. Запрет начинает действовать с 25 октября.

В ответ Российская Федерация в качестве "зеркальной меры" ввела с 25 октября текущего года запрет на полеты украинских авиакомпаний в города Российской Федерации. Уведомление о запрете полетов уже получили три украинские авиакомпании - "МАУ", "Днеправиа" и YanAir.