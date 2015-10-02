Пивоварский об авиасанкциях: Украина наказывает нарушителей, а не возводит "железный занавес"

Украина имеет документальное подтверждение многократных нарушений российскими авиакомпаниями запрета на осуществление полетов в оккупированный Россией Крым, что является основанием для решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о запрете рейсов авиакомпаний РФ в Украину, сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский на брифинге.

"Мы имеем документальное подтверждение нарушений, и это является основанием для отмены разрешений на полеты. Это очень важно для понимания граждан Украины и экспертного сообщества. Еще раз подчеркиваю, что украинские санкции – это ответ на нарушения российскими авиакомпаниями норм двустороннего межправительственного соглашения, они не придерживались национального законодательства Украины, пренебрегали международными правилами и, несмотря на запрет, летали в оккупированный Крым", - сообщил Пивоварский.

Он также подчеркнул, что, вводя санкции против российских авиакомпаний, Украина не возводит "железный занавес" между двумя странами, а лишь стремится обязать страну-агрессора ответить за вышеупомянутые нарушения.

"Цель санкций - наказание нарушителей и усиление экономического давления на ядерное государство, которое осуществило военную агрессию против Украины. Такие санкции в отношении РФ ввели и другие страны мира – США, ЕС, Япония, Норвегия, Швейцария и прочие. Глобальное общество нас поддерживает", - сказал министр.

Он напомнил, что в украинском санкционном списке оказались 29 российских авиакомпаний, 27 из которых незаконно осуществляли полеты в оккупированный Крым, и две украинских компании, национализированные оккупационными властями Крыма.

"Что означают санкции: первое – полный запрет компаниям из перечня СНБО полетов в украинские города, второе – запрет транзита через территорию Украины воздушных судов, которые перевозят военное оборудование, военную живую силу и оборудование двойного назначения", - отметил Пивоварский.

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Как сообщал УНИАН, 25 сентября Кабинет министров Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины принял решение запретить полеты российских авиакомпаний, в первую очередь «Аэрофлота» и «Трансаэро», в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных. Запрет начинает действовать с 25 октября.

При этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что Украина не снимет санкций, введенных в отношении российских авиакомпаний, до момента освобождения Крыма и будет всеми возможными способами защищать своих авиаперевозчиков.

В ответ Российская Федерация в качестве «зеркальной меры» ввела с 25 октября текущего года запрет на полеты украинских авиакомпаний в города Российской Федерации. Уведомление о запрете полетов уже получили три украинские авиакомпании «МАУ», «Днеправиа» и YanAir.

По данным Минюста, Украина по состоянию на 1 октября текущего года начислила российским авиакомпаниям, осуществлявшим полеты в оккупированный Крым, штрафных санкций в общем объеме 646 млн грн.