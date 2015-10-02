"Укрзализныця" думает о комбинированных перевозках в Среднюю Азию в обход РФ

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в качестве решения проблемы с обеспечением перевозок грузов в направлении России ввиду введенного ею запрета эксплуатации на ее территории вагонов украинского госпредприятия "Укррефтранс", рассматривает вариант выполнения комбинированных перевозок в страны Средней Азии в обход территории России.

«Возможные пути решения ситуации с запретом: осуществление перевозок в страны Средней Азии в обход территории РФ, используя железнодорожно-паромное сообщение», - сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

Также ведомство считает, что решить эту проблему можно путем привлечения собственных вагонов других вагонных компаний для обеспечения перевозок грузов в направлении Российской Федерации и транзитом через ее территорию.

Вместе с тем, "Укрзализныця" подтвердила, что на основании распоряжения дирекции Совета по железнодорожному транспорту РФ от 30 сентября 2015 года №ДК-3725 был введен запрет на эксплуатацию на территории РФ вагонов ГП "Укррефтранс".

«Запрет объявлен на прием и передачу всех грузов, всех отправок в вагонах ГП "Укррефтранс" (собственные, взятые в аренду, сданные в аренду) со всех станций всех администраций назначением на станции РФ и транзитом по территории России, кроме порожних вагонов в направлении Украины», - подчеркнули в пресс-службе.

По данным пресс-службы, по состоянию на 1 октября 2015 года на балансе "Укррефтранса" находилось 10 865 вагонов, в том числе 5 381 вагон оперирования Украинского транспортно-логистического центра (УТЛЦ).

В целом, в январе-августе 2015 года экспортные перевозки в направлении РФ или транзитом по ее территории в вагонах собственности ГП "Укррефтранс" составили 374 тыс. тонн и было осуществлено 7540 рейсов.

Как сообщал УНИАН, Российские железные дороги (РЖД) намерены с 30 октября этого года ввести запрет на эксплуатацию вагонов ГП «Украинский государственный центр железнодорожных рефрижераторных перевозок «Укррефтранс» (г. Фастов) на территории Российской Федерации.

Ранее "Укрзализныця" в связи со вступлением в силу с 22 сентября санкций в отношении ряда граждан и предприятий Российской Федерации, включая российские транспортные компании, приняла решение о выведении с территории страны более 3,5 тыс. грузовых полувагонов собственности "Первой грузовой компании" (ПГК) и ее "дочки" - "ПГК в Украине" и запрете их приема в страну.

Исполняющий обязанности председателя правления создаваемого на базе «Укрзализныци» публичного акционерного общества «Украинская железная дорога» Александр Завгородний не исключил, что транзит может осуществлять другая компания, не попавшая в санкционный список.

16 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

Справка УНИАН. “Укррефтранс” начал функционировать в системе «Укрзализныци» с 1 января 1997 года. Он был создан на базе объединения рефрижераторных вагонных депо «Фастов» Юго-Западной железной дороги, «Синельниково» Приднепровской железной дороги, «Каховка» Одесской железной дороги и «Тернополь» Львовской железной дороги.